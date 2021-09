Serata storica ad Ambrì, prima partita alla nuova pista

AMBRI - Giornata storica per la tifoseria dell'Ambrì: questa sera la squadra leventinese ha giocato per la prima volta nella nuova pista, provvisoriamente chiamata Gotthard Arena.

Tanta emozione per i fan, grati a quella che è stata la loro casa per anni. Numerosi tifosi si sono trovati davanti alla vecchia Valascia per un saluto simbolico, poi tutti insieme si sono recati alla nuova pista, per iniziare una nuova era.

Prima dell'ingaggio iniziale della sfida col Friborgo, Filippo Lombardi ha dato a tutti il benvenuto, ringraziando chi in 22 mesi ha costruito il nuovo stadio piottino.

Le foto della giornata dei tifosi di Alessandro Crinari per SDA/Keystone/TiPress