Un mondiale da ricordare per Gilles Wasser: "Torno con più consapevolezza"

MENDRISIO - Gilles Wasser era partito per la Spagna con la testa sgombera da ogni aspettativa. Lì, nelle Asturie, ha disputato i Mondiali di Duathlon Under 20 in rappresentanza della Nazionale Svizzera. Una prima assoluta – e inaspettata convocazione – con addosso i colori rossocrociati per l'atleta del Mendrisiotto, che a distanza di quasi una settimana dalla rassegna iridata ci ha parlato della sua esperienza ad Aviles.

“Diversi fattori non mi hanno permesso di andare al Mondiale con una determinata aspettativa di gara. Mi sono goduto il momento con l'orgoglio e la responsabilità che comporta rappresentare la Svizzera in giro per il mondo. Consapevole dei mie mezzi, quindi, ho cercato di fornire la miglior prestazione possibile”.

La classifica dice 17esimo posto e un bagaglio di esperienza inestimabile per il futuro. “Vero – afferma Wasser –, quest'esperienza mi ha insegnato davvero tantissimi aspetti che prima non consideravo. Io sono felice della mia prestazione anche perché risponde a una domanda ben precisa. Prima della partenza mi chiedevo se tutti gli sforzi fatti finora avessero un senso. Ora, dopo aver gareggiato con atleti da tutto il mondo, posso dire che sì, è tutto molto più concreto quello che faccio".

"La prima fase di corsa è andata bene. Nella fase di cambio ho avuto un piccolo problema che non mi ha permesso di stare con il primo gruppo. Lì ho perso due minuti e recuperare era molto difficile".

“Torno – conclude l'atleta – con la consapevolezza di possedere la motivazione necessarie per affrontare le sfide del futuro. Ringrazio di nuovo i miei sponsor per avermi permesso di vivere quest'indimenticabile esperienza e tutto il mio staff per supportarmi in ogni momento della mia carriera”.