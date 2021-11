La Svizzera ne fa quattro e vola in Qatar. Che serata a Lucerna

LUCERNA - Grande Svizzera, stra vince dominando con la Bulgaria e complice lo scialbo 0-0 dell'Italia vola in Qatar, tra il tripudio dello stadio di Lucerna.

I rossocrociati dovevano vincere con tante reti e sono subito partiti attaccando, con i bulgari che hanno resistito nel primo tempo, pur rischiando con Gravranovic e Okafor due volte, e con Vargas che pare avere una questione personale col portiere avversario.

Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il gol di apertura, quello che si sapeva avrebbe sbloccato la situazione. A segnarlo è stato Okafor, ben servito da Shaqiri che era alla 100esima in Nazionale: colpo di testa e rete, con la grande festa. Intanto l'Italia a Belfast ci provava senza esito e la Svizzera ha continuato a premere, colpendo un palo con Shaqiri, poi Vargas ha siglato la meritata rete dopo tanti tentativi.

I ragazzi di Yakin non hanno abbassato il ritmo, andando in gol altre due volte e vedendosi la gioia della terza rete negata da due fuorigioco (prima Gavranovic in seguito Itten, entrambi al limite). Il 3-0 (valido) è arrivato proprio con Itten entrato da poco, e il poker è stato siglato da Freuler.

La Svizzera ha disputato una grandissima partita, prima di determinazione nello spingere anche contro il muro bulgaro e poi sulle ali dell'entusiamo. L'Italia non riesce a vincere e va agli spareggi, mentre a Lucerna impazza la festa.