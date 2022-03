PSG, batosta Real(e). Donnarumma e Neymar sfiorano la rissa nello spogliatoio

PARIGI – L'avventura di Gigio Donnarumma a Parigi, nel PSG, non sembra procedere nel migliore dei modi. L'ex portiere del Milan non sta, infatti, vivendo il suo periodo migliore. Le tante panchine e la rivalità con Keylor Navas hanno spesso portato 'Gigio' sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. E il giovane portiere del PSG ha le sue colpe nella clamorosa sconfitta in casa del Real Madrid, costata l'eliminazione dalla Champions League del club parigino.

Severissima la pagella dell' Equipe. 2 il voto assegnato al portiere italiano. "È stato il becchino del PSG", scrive il giornale francese. E non è la prima volta che il gigante ex Milan si trova al centro di critiche e polemiche. Spietato anche il giudizio della stampa internazionale e meno severo quello del suo allenatore Pochettino. "Su Donnarumma c'è un fallo, un errore arbitrale che non perdonerò".

Ma a peggiorare la situazione di GD99 ci sarebbe la clamorosa rissa sfiorata con la stella Neymar al termine della partita. Se non si è andati alle mani lo si deve al pronto intervento dei compagni di squadra. Il fantasista brasiliano avrebbe rimproverato al portiere italiano l'errore sul gol del pareggio del Real. A quel punto, Donnarumma avrebbe reagito rinfacciando a O Ney che il secondo gol sarebbe nato proprio da un suo errore.

Iracondo anche il presidente Nasser Al Khelaifi al termine del match. Lo sceicco si sarebbe scagliato contro gli arbitri negli spogliatoi. Placati gli animi, è tempo ora di riflettere in casa PSG. Se, per l'ennesima volta e malgrado i milioni spesi, la coppa delle grandi orecchie non finisce all'ombra della Torre Eiffel, un motivo di fondo ci sarà...