Un calcio ai pregiudizi. Jake Daniels fa coming out: "Sono gay e voglio essere un punto di riferimento"

INGHILTERRA – Jake Daniels, 17enne attaccante del Blackpool (seconda divisione inglese), è il primo calciatore professionista in attività a dichiarare pubblicamente di essere omosessuale.

“Per molto tempo – ha detto – ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo diventare, e ora lo sono, un calciatore professionista - ha raccontato in una intervista a Sky Sports - Mi sono chiesto se dovessi aspettare di ritirarmi per fare coming out".

Ora spera di poter diventare un punto di riferimento: "Ho solo 17 anni ma è chiaro che voglio fare il calciatore e se, facendo coming out, altre persone pensassero di poterlo fare anche loro dopo avermi visto e sentito, sarebbe fantastico".