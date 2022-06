Roman Hangarter responsabile tecnico e direttore del Team Ticino, Mijat Maric Talent Manager

LUGANO – Il Comitato dell’Associazione Team Ticino comunica che sarà Roman Hangarter ad assumere la funzione di Responsabile tecnico e direttore del partenariato a partire dal 1° luglio 2022. È lui, quindi, il successore di

Massimo Immersi. Roman, allo stesso tempo, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore tecnico dell’Academy bianconera.

Michele Campana, presidente del Team Ticino sottolinea che “si è trattato di una decisione facile e naturale. Non avrebbe avuto senso mettersi alla ricerca di un’alternativa quando la persona più adatta era già in casa. Roman ha tutte le qualità per poter ricoprire entrambi i ruoli nel miglior interesse del calcio d’élite ticinese e dello sviluppo dei nostri migliori talenti”.

Quello di Hangarter non è l’unico profilo che integra lo staff del partenariato. Ritiratosi dal calcio giocato alla fine della passata stagione, Mijat Maric assume infatti l’incarico di Talent Manager, con un ruolo che vedrà l’ex difensore centrale bianconero impegnato anche nell’FC Lugano. Affiancherà i migliori talenti del calcio giovanile ticinese (dalla U16 alla U21) durante il loro percorso di avvicinamento alle prime squadre, assicurandosi che ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere come professionisti, a tutti i livelli: da quelli tecnico-tattici alla preparazione atletica e mentale.

“Maric - spiega Hangarter - ha maturato una vasta esperienza come calciatore, in campionati importanti, in Svizzera e all’estero (Belgio e Italia). Ha inoltre già mosso i primi passi nella formazione per diventare allenatore. Il suo profilo umano e il suo enorme bagaglio di conoscenze della realtà del calcio ne fanno l’uomo giusto per ricoprire un incarico che abbraccia molti ambiti, primo tra tutti l’affiancamento delle giovani promesse del calcio ticinese. Il lavoro di Mijat si suddividerà tra Lugano, dove seguirà la seconda squadra (U21) e i giovani già parzialmente integrati in prima squadra, e il Centro sportivo di Tenero, a beneficio dei migliori talenti del movimento cantonale di élite”.