Ascona, inizio anno in grande stile: la fotogallery dello spettacolo pirotecnico di Capodanno

ASCONA – Inizio anno in grande stile per Ascona. La giornata di festeggiamenti organizzata ieri dal Municipio si è conclusa con il magnifico spettacolo pirotecnico dai mille colori. A premere il pulsante che ha dato il via allo spettacolo è stato il direttore di TicinoTurismo Angelo Trotta (vedi foto a corredo dell'articolo), accompagnato dal presidente dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore Aldo Merlini.

Nelle immagini alcuni scatti dei fuochi d'artificio tenutosi ieri sera sul golfo di Ascona.