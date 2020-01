Voci Ateatro apre l'undicesima stagione con "in bilico", un esilarante spaccato di vita

MONTE CARASSO – L'undicesima stagione della compagnia "Voci Ateatro" di Monte Carasso si apre sabato 18 gennaio al Teatro Sociale di Bellinzona con la nuova commedia "in bilico", scritta e messa in scena da Paola Morisoli.

"In bilico" è – si legge nella presentazione – un esilarante spaccato di vita, dove si gioca con le parole "in bilico". In bilico tra fantasia e realtà, tra giusto e sbagliato, tra ragione e sentimento, in bilico al bordo di un precipizio...che può essere di emozioni oppure reale, in bilico tra parlare e tacere, in bilico tra due sentimenti contrastanti...sempre e comunque una vita in bilico".

A interpretare lo spettacolo: Bassi Pasta Francesca, De Filippo Facco Carmen, Ghirlanda Afra, Morisoli Micheli, Morisoli Paola, Togni Franco, Pedretti Enrico e Pedretti Silvana. Accompagnamento musicale e fisarmonica affidato a Fabio Scacchi. Lavorano dietro le quinte: Monighetti Anissia, Guidotti Stefania, Giannini-Pandolfo Stefania, Berisha Perparim.