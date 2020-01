Lugano città del Natale: bilancio di un'edizione di grande successo. Badaracco: "Grazie ai privati"

LUGANO – Ha chiuso i battenti lunedì la rinnovata manifestazione Lugano città del Natale, registrando riscontri molto positivi in termini di qualità dell’offerta e di affluenza. Ci lasciamo alle spalle una Lugano inedita, vivace, ricca di iniziative e brulicante di visitatori. Per oltre un mese (30 novembre – 6 gennaio) la manifestazione ha trasformato il centro cittadino in un grande villaggio natalizio con un’offerta capace di competere con le altre città europee. Elevata l’affluenza di pubblico, locale e internazionale, con oltre 200’000 presenze registrate.

Piena soddisfazione per Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura sport ed eventi: “È stata un'atmosfera davvero speciale quella che si è respirata a Lugano in questo mese abbondante di Lugano città del Natale. Dai bagni di folla dell'accensione dell'albero e del Capodanno agli appuntamenti più intimi come le proposte del Villaggio Family, passando per il mercatino e le proposte gastronomiche, la città si è trasformata in un magico scenario natalizio. A contribuire in maniera importante alla riuscita di questa edizione è stata la collaborazione con i privati, grazie a Vivi Lugano, il cui prezioso apporto ha reso possibile la realizzazione della splendida pista di pattinaggio, dello scivolo di ghiaccio e delle suggestive proiezioni luminose. Un successo sia a livello locale, sia turistico, che pone le basi per un'ulteriore crescita in vista delle prossime edizioni.”

Ottimo il riscontro, sia in termini di adesioni sia di visitatori, per i mercatini di Natale, animati dai 94 partecipanti, con picchi di presenze molto elevate per l’accensione dell’albero e per l’Immacolata, grazie anche ai numerosissimi bus turistici giunti in città. In aumento i turisti svizzero-tedeschi e romandi e i bus provenienti dalla vicina Italia: si sono registrati tra i 50 e i 70 bus a weekend con un picco per l’ultimo fine settimana con oltre 80 bus arrivati in città, a conferma di un trend in costante crescita che vede la nostra città inserita nei circuiti dei mercatini europei di spicco.

Molto apprezzati gli chalet gastronomici di Piazza della Riforma che quest’anno hanno richiamato molti cittadini e turisti in centro durante le serate di festa grazie alla loro proposta di intrattenimento. Anche il ricco cartellone di eventi ha contribuito in maniera importante alla riuscita di questa edizione. Apprezzati e molto frequentati la pista di ghiaccio e lo scivolo per slittini allestiti in Piazza Rezzonico e dintorni che con la loro proposta di eventi giornalieri hanno saputo regalare momenti di puro divertimento alle famiglie. Anche le proiezioni architetturali e le decorazioni luminose sulle pareti dei palazzi del centro cittadino hanno fatto da traino a questo successo richiamando in piazza migliaia di curiosi.

Durante i 38 giorni di festa sono stati organizzati oltre 500 eventi nel centro città, nei quartieri e nelle strutture cittadine come il LAC, il Palazzo dei Congressi e il FOCE. Tante le proposte giornaliere dedicate alle famiglie con giochi, spettacoli, laboratori e letture in programma all’interno dello chalet in Piazza Manzoni e nel centro cittadino. Successo anche per il Villaggio Family allestito all'ex Asilo Ciani e completamente dedicato alle famiglie con tantissimi giochi per ogni età.

A contribuire al successo dell’evento anche il veglione di San Silvestro in Piazza della Riforma organizzato da Rete Tre. Oltre 20’000 persone hanno salutato l’arrivo del nuovo anno in compagnia dei DJ e della musica dal vivo dei Make Plain e dei Midnight Lovers and the Horny Horns. Grande movimento è stato registrato anche in Piazza Rezzonico.