Lite nel Luganese, fermati tre giovani. Uno ha leggere ferite da taglio

LUGANO - Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano comunicano che oggi poco dopo le 10.30 vi è stato un intervento di polizia in una palazzina in via Giulio Vicari a Lugano.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in un appartamento dello stabile è scoppiata una lite tra un 27enne cittadino lettone, un 23enne cittadino congolese e un 18enne cittadino svizzero, tutti residenti nel Luganese.

I tre giovani sono stati fermati sul posto e sono in corso accertamenti per delineare dinamica e responsabilità di quanto avvenuto.

Il 18enne ha riportato lievi ferite da taglio. Sul posto sono intervenuti pure i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.