Manor, scattano i primi licenziamenti in Ticino. Tra i colpiti anche i dirigenti

BELLINZONA - Sono scattati i licenziamenti annunciati da Manor due settimana fa. Licenziamenti che toccheranno un’ottantina di persone in tutta la Svizzera, tra i quali anche alcuni quadri.



Il Ticino non è stato ovviamente risparmiato da questa riorganizzazione e, come riferisce una fonte interna a Ticinolibero, già due dirigenti, di cui uno operativo a Bellinzona e Biasca, hanno ricevuto la disetta.



Dall’interno dell’azienda trapela un certo malumore in quanto sembrerebbe che responsabilità delle persone licenziate potrebbero passare a collaboratori frontalieri.



La Manor – interpellata da TicinoLibero – non ha per il momento preso posizione.