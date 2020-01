Disagi sull'A2: tre auto coinvolte in un tamponamento a Bissone. E Gobbi ironizza: "Indovinate che targhe avevano i veicoli..."

BISSONE – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 16.30 sull'autostrada A2 in territorio di Bissone vi è stato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli sulla corsia di sorpasso.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, un 39enne cittadino italiano residente in Italia circolava sull'A2 in direzione sud quando, poco dopo il ponte-diga di Melide, ha tamponato la vettura che la precedeva.

Quest'ultima ha poi ulteriormente colliso contro un terzo veicolo, guidato da un 55enne cittadino italiano residente in Italia. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti della vettura centrale, un 33enne e un 34enne entrambi cittadini italiani residenti in Italia, e gli hanno trasportati in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica gli stessi hanno riportato leggere ferite. La momentanea chiusura del tratto dell'A 2 interessato dall'evento ha causato importanti disagi al traffico.