Coronavirus, la Formula E gioca d'anticipo: il pilota cinese Ma Qing Hua in quarantena

MESSICO – Il coronavirus preoccupa (anche) la Formula E, la competizione FIA riservata alle monoposto a emissione zero. A causa del virus, gli organizzatori sono stati costretti a posticipare la prova nell’isola cinese di Sanya del 21 marzo. La data di recupero dell’evento non è stata ancora trovata.

Sono giorni spiacevoli anche per il pilota cinese Ma Qing Hua e la scuderia NIO 333. Il driver sta attualmente osservando un periodo di quarantena di 14 giorni prima del prossimo appuntamento previsto tra due settimane a Città del Messico. Qing Hua è già arrivato in Messico e sta “rispettando le indicazioni del team nel massimo rispetto e con responsabilità nei confronti del campionato e dei membri della comunità di Formula E”, precisa il team NIO in una nota.

Inoltre, “il personale del team è rimasto a casa durante le festività per il Capodanno cinese rispettando le indicazioni del Governo di non muoversi da casa. Tutti i membri stanno bene e in salute e si sta preparando per la trasferta in Città del Messico”.