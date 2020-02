Il coming out di Elly Schlein: "Ho amato molti uomini e molte donne"

ROMA - Elly Schlein continua a far parla di sé, dentro e fuori dall’arena politica. La neo vicepresidente della Regione Emilia Romagna, che ha conseguito il record di voti preferenziali alle ultime elezioni, oggi balza agli onori della cronaca per una confidenza sulla sua vita privata.



Schlein, nata e cresciuta in Ticino, ha infatti fatto coming out durante un’intervista a Daria Bignardi andata in onda sul Nove: “Premetto - ha spiegato l’esponente politica - che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un'eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…".



Alla domanda di Bignardi che ha chiesto se la compagna camminasse un passo avanti o indietro la vicepresidente ha concluso: “Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante".