Ma che musica maestro! Suona il violino mentre le rimuovono un tumore al cervello. Guarda il video

LONDRA – Ma che musica maestro. Il titolo della celebre canzone di Raffaella Carrà del 1970, oltre che del film firmato Mariano Laurenti l'anno successivo, può benissimo essere la colonna sonora della vita di Dagmar Turner, una 53enne violista di Londra la cui storia è stata raccontata negli scorsi giorni dai media britannici.

La donna si è dovuta sottoporre a un intervento di rimozione di un tumore al cervello, ma... Sì, perché c'è un ma. Ma non voleva che quell'intervento compromettesse in nessun modo la possibilità di continuare a suonare il suo violino. Preoccupazione non ignorata dallo staff medico del King's College Hospital. Per non danneggiare le aree del cervello che le permettono di suonare, i medici hanno effettuato l'intervento mentre...la paziente suonava il violino accertandosi così di identificare il meglio possibile su quali aree non intervenire.

"Ricordo – racconta la donna alla stampa – solo che mi hanno detto: 'suona, suona'. E io ho preso in mano il mio violino". Le spettacolari immagini del curioso intervento stanno facendo il giro del web.