Quali sono le analogie e le differenze tra l’influenza stagionale e il Coronavirus? La risposta del Prof Roberto Burioni alla domanda che più assilla i cittadini

MILANO/LUGANO - Quali sono le differenze tra la classica influenza stagionale e il Coronavirus? Questa è una delle domande più gettonate da quando è scoppiata la crisi legata a questa nuova malattia. La gente lo chiede in continuazione e i giornalisti girano il quesito a tambur battente agli esperti.



La risposta alla domanda è diventato anche argomento di divisione, nel mondo scientifico e sanitario, certo, ma anche in quello politico. Quante volte in questi giorni abbiamo sentito dire “ma, suvvia, è poco più che un’influenza”, da chi si schiera dalla parte dei “tranquillizzatori” e chi invece ribatte “paragonare l’influenza al Coronavirsu è un grave errore”, venendo incasellato nel “partito” degli "allarmisti".



In quest’ultimo schieramento c’è senz'altro il Professor Roberto Burioni, virologo dell’università San Raffaele di Milano e tra i principali opinion leader sul Coronavirus in Italia. Burioni appoggia la linea dura per contrastare la diffusione del virus, sostenendo tutte quelle misure drastiche che sono state adottate dalle regioni del nord Italia. Il suo motto è semplice: “L’unica arma che abbiamo attualmente contro questa malattia è l’isolamento”.







Ma al di là delle misure politiche, Burioni è innanzitutto uno medico. E questa mattina tramite Medical Facts, il sito informativo di cui è direttore scientifico, ha voluto rispondere alla domanda che abbiamo riportato in apertura.



Con un video di circa una decina di minuti, il Professore dell’università milanese spiega in maniera semplice analogie e differenze tra influenza e Coronavirus, dal contagio ai sintomi, fino allo sviluppo della malattia e alle relative conseguenze. Questo e altri video del Prof Roberto Burioni sono visibili sul canale youtube di Medical Facts (clicca qui).