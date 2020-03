Lo scrittore Luis Sepulveda positivo al coronavirus. È ricoverato in un ospedale spagnolo

SPAGNA – Lo scrittore Luis Sepulveda è il primo contagiato celebre da coronavirus. Lo rendono noto i media spagnoli, secondo i quali il 71enne si trova ricoverano in un ospedale in Spagna. Sepulveda avrebbe manifestato i primi sintomi del virus influenzale al ritorno da un viaggio in Portogallo la scorsa settimana.

Cinque persone vicine allo scrittore cileno sono state poste in isolamento. Solo se presenteranno i sintomi del covid-19 saranno sottoposte al tampone. L’ospedale in cui si trova Sepulveda ha dichiarato che “tutti i dipendenti sanitari che lo hanno curato verranno messi in quarantena”.