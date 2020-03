Guardare in faccia il Coronavirus: lo straordinario reportage di Piazza Pulita dalle cure intense dell'ospedale di Cremona

CREMONA - Un pezzo di cronaca da brividi, quello realizzato e mandato in onda ieri da Piazza Pulita su La7. Le telecamere del programma di Corrado Formigli sono infatti entrate nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cremona, una delle strutture sanitarie più vicine alla zona rossa.



Il servizio permette per la prima volta di vedere gli effetti del Coronavirus sui pazienti che necessitano delle cure intense. Così come lo stress a cui è sottoposto il sistema sanitario. È l’incubo di tutti i Paesi che in queste ore si apprestano ad affrontare l’emergenza: avere troppi pazienti, tutti insieme, da curare. È un po’ come guardare in faccia il nuovo virus di cui tanto si parla.







Nel servizio trovano anche spazio le testimonianze di medici e infermieri. Tra questi anche l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, il Professor Massimo Galli, che dice: "Se le persone pensano che stiamo esagerando vorrei dire loro di venire a vedere cosa succede nei nostri reparti”.



Nel corso della trasmissione, intervistato da Formigli, Galli ha ulteriormente approfondito la sua analisi. Il Professore si è detto favorevole alla misura del Governo italiano che ha imposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale. Inoltre ha fatto una previsione: o la curva dei contagi s’inverte entro Pasqua, oppure la situazione in Italia diventerà davvero drammatica….