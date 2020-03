Coronavirus: segnalati 3 nuovi casi a Chiasso, due sono ospiti della casa per anziani

CHIASSO - Continuano ad arrivare, in ordine sparso, notizie di contagi da Coronavirus sul territorio ticinese. L’edizione online del Corriere del Ticino riferisce di due persone risultate positive alla casa per anziani di Chiasso.



Si tratta di due ospiti che erano stati messi in isolamento da ieri all’apparire dei primi sintomi. La loro condizione di salute al momento non desta particolare preuccupazione. Ma considerata l’anagrafe sono costantemente tenuti sotto controllo.



“La situazione - ha spiegato il direttore dell’istituto al Cdt.ch - è perfettamente sotto controllo e abbiamo adottato le disposizioni decise per tutte le case anziani del cantone”.



Un altro caso, invece, sempre a Chiasso è segnato da tio.ch. La persona trovata positiva è congiunto con un operatore scolastico che, però, lavora in un istituto di un altro comune.



In mattinata, riferisce sempre Tio, si è subito attivato il dispositivo, ormai rodato, atto a sondare la rete sociale per identificare i soggetti con cui la persona infetta è entrata in contatto nell'ultimo periodo. Ovviamente anche all'interno dell'istituto scolastico per il quale lavora il familiare.



Intanto il sito Inside Paradeplatz parla di due malati in Ticino, attivi in un istituto bancario nazionale.



Per avere più chiaro il quadro della situazione dei contagi nel nostro Cantone, bisognerà attendere il bollettino del medico cantonale.