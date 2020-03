Coronavirus, superati i mille casi in Svizzera. Crescono i contagi in Ticino: sono 215 (+35 da ieri)

BERNA – In attesa di eventuali decisioni del Consiglio Federale sulle frontiere (basti pensare che il nostro è uno dei pochi paesi che non le ha ancora chiuse), sono state diramate le ultime cifre relative al contagio di coronavirus in Svizzera.

Nella giornata di oggi, in Svizzera, si è superato la soglia dei mille casi positivi: se ne contano infatti 1009, anche se un centinaio sono in attesa di ulteriori esami. E anche nel resto del Paese l’ipotesi di una chiusura delle scuole non è lontanissima.

La situazione in Ticino

Il Ticino continua a restare il Cantone più colpito dal virus. Stando alle cifre diramate dall'Ufficio federale della sanità pubblica, nel nostro Cantone si registrano attualmente 215 casi (+35 da ieri). Altri tre casi sospetti stanno aspettando l'esito definitivo dei test.