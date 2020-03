Coronavirus. Liebe Mitbürger aus der Deutschschweiz, Chers concitoyens romands: fate come il Ticino!

di Marco Bazzi e Andrea Leoni

Liebe Mitbürger aus der Deutschschweiz,



wir schreiben Euch aus dem Tessin, dem grössten Gefahrenherd des Coronavirus in unserer geliebten Schweiz. Wir schreiben Euch als Eure Mitbürger, weil wir uns verpflichtet fühlen, Euch über die katastrophale Gesundheitsversorgung zu informieren, die auf Euch zukommt , wenn Ihr nicht die gleichen Massnahmen ergreift, die unser Kanton nun beschlossen hat, um die Krankheit einzudämmen.



Macht es nicht wie wir, verschwendet nicht den kostbaren Vorsprung, mit dem Ihr noch auf die epidemiologische Kurve einwirken könnt. Unsere Bundes- und kantonalen Behörden haben, trotz der Ereignisse in der Lombardei, kostbare Zeit vertan, bevor sie drastische Massnahmen gegen den Coronavirus ergriffen haben, die einzigen wirklich wirksamen Massnahmen, wie aus China und Italien bekannt, und die jetzt auch in Spanien und Frankreich angewendet werden.



Glaubt nicht jenen, die da sagen, es sei nur eine Grippe! Glaubt nicht jenen, die Euch weismachen wollen, die Eigenverantwortung eines jeden reiche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ihr müsst Euch um diese Krankheit kümmern, sie sehr, sehr ernst nehmen, ungeachtet Eures Alters und sozialer Herkunft.



Dank dem Protest einiger mutiger Mediziner und dem öffentlichen Druck, haben unsere Regierenden ihre Strategie geändert. Die Politik der Verhältnismässigkeit der restriktiven Massnahmen ist gescheitert. Gegen den Virus braucht es präventive und nicht reaktive Massnahmen. Die einzige wirklich wichtige Botschaft lautet: Schliesst alles, was nicht unbedingt nötig ist, und bleibt Zuhause. Sagt es vor allem Euren Jugendlichen, die ein Ansteckungs-Vehikel sind, und den Älteren und Kranken, die besonders gefährdet sind. Es ist notwendig, vor allem in jenen Kantonen, die noch wenige Corona-Fälle verzeichnen, dass diese Massnahmen ergriffen werden.



Fordert von Euren Kantonen, dass die Massnahmen ergriffen werden. Sofort! Sagt es Euren Regierungsräten, Nationalräten, Ständeräten, Bundesräten. Macht Druck in den Medien, damit nicht nur die offiziellen Informationskanäle die Sprechorgane sind. Sagt ihnen, was im Tessin passiert ist und noch immer geschieht.



Liebe Mitbürger, wir haben keine Zeit mehr. Wir flehen Euch an: Macht nicht die Fehler, die wir gemacht haben und agiert unverzüglich! Nur so wird das grosse Opfer, das vom ganzen Schweizer Volk erwartet werden wird, nützlich und effektiv für unser geliebtes Land.



Nur Mut, wir schaffen das!



Seid virtuell umarmt!

*********************************************************

Chers concitoyens romands,



nous vous écrivons du Tessin, le plus grande centre de l'épidémie de coronavirus dans notre chère Suisse. Nous vous écrivons parce qu'en tant que compatriotes, nous estimons qu'il est de notre devoir de vous informer de la catastrophe sanitaire à laquelle vous serez confrontés si vous ne prenez pas les mesures qui ont été prises dans notre canton pour contenir la maladie.



Ne faites pas comme nous. Ne gaspillez pas le précieux avantage que vous avez encore sur la courbe épidémiologique. Nos autorités fédérales et cantonales, malgré ce qui se passait en Lombardie, ont perdu un temps précieux avant de mettre en œuvre les mesures drastiques nécessaires pour combattre le Coronavirus, les seules qui se sont avérées réellement efficaces en Chine et en Italie, et qui sont maintenant également prises en Espagne et en France.



Ne croyez pas ceux qui vous disent que ce n'est qu'une grippe ! Ne croyez pas ceux qui vous disent que la responsabilité individuelle suffit pour contrer la propagation de la maladie. Vous devez vous inquiéter de cette maladie, la prendre très, très au sérieux, quel que soit votre âge ou votre milieu social.



Grâce à la mobilisation de médecins courageux et à la pression de l'opinion publique, nos gouvernants ont changé de stratégie. La politique de proportionnalité des mesures restrictives est un échec. Des mesures préventives et non réactives sont nécessaires pour lutter contre ce virus.



Le seul message vraiment important est le suivant: fermez tout ce qui n'est pas indispensable et restez chez vous. Dites-le surtout aux jeunes, qui sont des vecteurs d'infection, aux personnes âgées et aux malades chroniques, qui sont les plus exposés.



L'adoption de ces choix difficiles est désormais urgente dans tout le pays, en particulier dans les cantons où les cas sont encore peu nombreux.



Demandez que les mesures introduites samedi par le gouvernement tessinois soient (immédiatement!) adoptées dans votre canton également.

Dites-le à vos conseillers d'État, à vos conseillers nationaux, à vos conseillers aux États, à nos conseillers fédéraux. Faites également pression sur les médias pour qu'ils soient non seulement les porte-parole des communications officielles, mais aussi de votre voix. Dites-leur de vous dire ce qui s'est passé et qui se passe encore au Tessin.



Chers concitoyens, il n'y a plus de temps. Nous vous en prions: ne faites pas nos erreurs et agissez immédiatement! C'est seulement ainsi que le grand sacrifice, que le peuple suisse tout entier sera appelé à faire, sera vraiment utile et efficace pour notre pays bien-aimé.



Allez, on va y arriver!



Nous vous embrassons (virtuellement)!





********************************************************************************

Cari concittadini della svizzera tedesca e francese,



vi scriviamo dal Ticino, il più grande focolaio di Coronavirus della nostra amata Svizzera. Vi scriviamo perché come vostri connazionali, sentiamo il dovere d’informarvi sulla catastrofe sanitaria a cui andate incontro se non metterete in campo le misure che sono state adottate nel nostro Cantone per contenere la malattia.



Non fate come noi. Non sprecate il vantaggio prezioso che ancora potete vantare sulla curva epidemiologica. Le nostre autorità federali e cantonali, nonostante quanto stava accadendo in Lombardia, hanno sprecato tempo prezioso prima di implementare i provvedimenti drastici necessari per contrastare il Coronavirus, gli unici che si sono dimostrati davvero efficaci in Cina e in Italia, e che ora sono adottati anche in Spagna e Francia.



Non credete a chi vi dice che è solo un’influenza! Non credete a chi vi racconta che la responsabilità individuale è sufficiente per contrastare la diffusione dei contagi. Dovete preoccuparvi di questa malattia, prenderla molto ma molto seriamente, al di là della vostra età o della vostra estrazione sociale.



Grazie alla protesta di medici coraggiosi, e alla spinta dell’opinione pubblica, i nostri governanti hanno cambiato strategia. La politica della proporzionalità delle misure restrittive, è fallimentare. Per contrastare questo virus occorrono misure preventive e non reattive.



L’unico messaggio davvero importante è: chiudete tutto quello che non è indispensabile e state a casa. Ditelo soprattutto ai giovani, che sono veicolo di contagio, e agli anziani e ai malati cronici che sono le fasce più a rischio.



Adottare queste scelte difficili è quanto ormai urgente in tutto il Paese, soprattutto in quei Cantoni dove si registrano ancora pochi casi.



Chiedete che anche nel vostro Cantone vengano (subito!) adottate le misure che sono state introdotte sabato dal Governo ticinese.

Ditelo ai vostri Consiglieri di Stato, ai vostri Consiglieri Nazionali, ai vostri Consiglieri agli Stati, ai nostri Consiglieri Federali. Fate pressione anche sui media affinché non siano solo i portavoce delle comunicazioni ufficiali, ma anche della vostra voce. Ditegli di raccontare quel che è avvenuto, e sta avvenendo, in Ticino.



Cari concittadini, non c’è più tempo. Vi scongiuriamo: non fate i nostri errori e agite immediatamente! Solo in questo modo il grande sacrificio che sarà chiamato a compiere l’intero popolo svizzero sarà davvero utile ed efficace per il nostro amato Paese.



Coraggio, ce la faremo!



Un grande abbraccio (virtuale)!