Telelavoro e un piano di continuità operativa: così Ticinocom fronteggia l'emergenza coronavirus

MURALTO – Sono numerose le attività commerciali ticinesi costrette temporaneamente a chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus. Altrettanto numerose le aziende che continuano a garantire il servizio alla clientela pur lavorando da casa e/o in modalità ridotta.

È il caso della Ticinocom di Muralto, che tramite un comunicato a firma del fondatore e CEO Karl Heinz Frankeser assicura i clienti “che stiamo facendo tutto il possibile per fornirvi un servizio continuo e inalterato mantenendo i nostri dipendenti al sicuro. In un periodo di crisi come questo, in cui siamo costretti a stare lontani da amici e conoscenti, sappiamo quanto sia importante poter contare sulla propria connessione e telefonia. Così come sappiamo quanto sia importante il nostro servizio di televisione per sfuggire alla monotonia causata dall’isolamento”.

Piano di continuità operativa

“Abbiamo quindi – continua – attuato un piano di continuità operativa completo per clienti esistenti e nuove richieste, al fine di garantire un servizio privo d’interruzioni. Questo piano è stato sviluppato per coprire qualsiasi evenienza che potrebbe interrompere l'attività quotidiana ed è stato aggiornato per tenere conto delle nuove sfide causate da COVID-19. Continueremo a fornire il nostro supporto clienti di prima classe, e manteniamo le nostre operazioni senza interruzione. Il nostro personale è attrezzato per lavorare in remoto, in buona parte il lavoro viene già svolto da casa, con un accesso adeguato a sistemi e servizi, per mantenere il livello di supporto a cui siete abituati. Monitoreremo attivamente la situazione e condivideremo gli aggiornamenti, se necessario. Il nostro personale continuerà ad essere a disposizione durante il nostro normale orario di lavoro (Lu-Ve: 8.30-12.00 e 13.00-17.30)”.

Il CEO dell’azienda di telecomunicazioni fa sapere che “lo Shop di Muralto è stato chiuso ed il nostro servizio a domicilio sospeso fino a nuovo avviso per limitare il rischio di contagio. Siamo fiduciosi che i nostri collaboratori siano pronti ad adattarsi a qualsiasi cambiamento delle nostre normali operazioni e continueranno ad essere disponibili con il minimo ritardo qualora la situazione si evolva”.