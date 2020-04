Cracco e Rainer, una partnership che continua. Ecco il 'Pan Mugnaga' e per la festa della mamma...

MENDRISIO – La collaborazione tra l’altoatesino DOC Mirko Rainer trapiantato a Mendrisio e il celebre chef Carlo Cracco prosegue come meglio non potrebbe. Sulla scia del grande successo delle colombe pasquali prodotte da Cracco, i due hanno sfornato – è il caso di dirlo – un’altra idea pronta a soddisfare i palati dei clienti del ristorante di Mendrisio e di tutta la Svizzera.



All’Atenaeo del Vino da oggi è disponibile il “Pan Mugnaga”, che in dialetto lombardo significa albicocca. È proprio questo frutto l’ingrediente che rappresenta la stagione di mezzo”. Il Pan Mugnaga è un dolce lievitato, tradizionale della zona del basso milanese, dove rappresenta ancora oggi il prodotto di eccellenza delle migliori pasticcerie. “Ritrovo – afferma Cracco – in questo prodotto le mie origini vicentine quando, da bambino, la mattina, inzuppavo nel latte, la “Fugassa”, dolce semplice, una treccia lievitata con poca frutta, molto asciutta.

E ancora: “Ora, con Marco Pedron, il nostro pasticciere, ho voluto proporre alle famiglie questo prodotto, unendo le due tradizioni lombardo-venete, creando un pane più soffice, attraverso il nostro lievito madre e una lievitazione di 40 ore, arricchito con una parte di albicocche, cotte nell’impasto e una parte candita a pezzi — per la forma, abbiamo utilizzato lo stampo della ciambella con il buco, detto alla veneta "bussolà" e, in più, come ultimo tocco, a me molto caro, abbiamo inserito il profumo del fiore di sambuco”.

Soddisfatto anche Rainer che accoglie la collaborazione con grande entusiasmo. “Il Pan Mugnaga è figlio dell’importante e ottima collaborazione tra Carlo e me. Vista questa situazione d’emergenza sanitaria non abbiamo voluto lasciare gli affezionati senza le prelibatezze sue. I suoi prodotti sono stati tutti adottati sin dall’inizio con grande entusiasmo. La sua gamma di prodotti viene importato dalla ME Premium Wine Trading Sagl di Mendrisio e sarà disponibile al prezzo di 40 franchi e potremo venderlo, oltre che ai clienti dell’Atenaeo del Vino, anche in tutta la Svizzera. Il nuovo progetto nasce dalla volontà di entrambi di dare continuità al grande successo avuto con le colombe. A tutti i ticinesi porto i più caldi saluti di Carlo Cracco in un difficile momento come quello che stiamo attraversando”.

Ma le sorprese non sono finite qui. “No – conclude Rainer – Cracco e il suo team stanno preparando qualcosa di prelibato e delizioso anche per la festa della mamma che verrà reso pubblico a breve. Inoltre, sempre da oggi è pure disponibile una super torta morbida e senza farina, cioè GLUTEN FREE a base di carote e olio extravergine di oliva”.