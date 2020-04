BISSONE – Il mondo della politica ticinese perde Giorgio Gianola. Come anticipato da La Regione, l’ex sindaco di Bissone di Lega-Udc-Indipendenti è morto lo scorso 25 aprile all’età di 86 anni a Paradiso.

Gianola tornò sulla scena politica nel 2014 quando subentrò in consiglio comunale per il Movimento Nuova Bissone guidato da Ludwig Grosa. L'elezione di Gianola suscitò l'ira delle sinista che, la sera dell'elezione, abbandonò la sala per protesta.