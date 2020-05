Indagato un presbitero della Diocesi di Lugano

LUGANO – Di più se ne saprà oggi pomeriggio, quando la Curia Vescovile metterà la stampa al corrente della situazione tramite una conferenza stampa indetta alle 15:00 nella sala riunioni della Curia Vescovile. Di certo c’è che un presbitero incardinato presso la Diocesi di Lugano è finito sotto indagine, come comunicato dalla stessa Curia in una breve nota stampa.

La natura dell’accusa non è al momento nota, anche se la presenza in sala di Fabiola Gnesa, presidente della Commissione diocesana di esperti per la gestione di casi di abusi sessuali in ambito ecclesiastico, è più di un indizio. All’incontro con la stampa parteciperà pure il vescovo Valerio Lazzeri e il vicario generale Nicola Zanini.