Dopo più di una settimana, un contagio in Ticino. Si registra anche un decesso

BELLINZONA - Il Cantone, come noto, da quando si è entrati nella cosiddetta zona blu, ovvero con contagi bassi, non trasmette più giornalmente un bollettino di informazione sui dati relativi al Coronavirus in Ticino ma aggiorna quotidianamente i numeri sul suo sito.

Ieri era festivo e dunque gli ultimi dati risalivano all'altro ieri. In due giorni, si registrano un decesso e un contagio. Non si registravano contagi da otto giorni e morti da quattro.

In totale si sale dunque a 350 morti e a 3'317 contagi.

Le persone dimesse dall'ospedale sono 907, un numero stabile