La gaffe di Sergio Sylvestre. Dimentica l'Inno di Mameli e si scusa: "Mai stato così emozionato"

ROMA – Sta facendo discutere il web l'esibizione del cantante Sergio Sylvestre durante l'esecuzione dell'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. In uno Stadio Olimpico deserto, il cantante si è bloccato per un attimo per poi riprendere l'Inno. Un'esitazione che non ha mancato di far discutere il web.

Sylvestre si è poi giustificato sui social spiegando che "non sono mai stato così emozionato, neanche ad Amici e Sanremo. Mi sono bloccato perché sono una persona molto sensibile e in quell'attimo mi sono bloccato non perché mi sono dimenticato le parole, ma per l'emozione".