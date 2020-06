È Luigi Jori la vittima dell'esplosione in Val Calanca. Il toccante saluto di Russo: "Mi mancherai terribilmente".

ARVIGO – È Luigi Jori il 77enne ticinese trovato morto in una cascina sui monti sopra Arvigo (vedi articolo correlato). Lo storico e celebre preparatore dei portieri è deceduto in seguito a un'esplosione di una bombola di gas. Nella sua lunga carriera, Jori ha allenato e preparato i portieri dei principali club calcistici ticinesi: da Locarno a Bellinzona passando per il Lugano. Negli ultimi anni aveva accettato con entusiasmo di collaborare con l'US Giubiasco.

Il saluto di Russo

È toccante e commovente il ricordo di Francesco Russo, ex portiere del Lugano e amico di jori. "Voglio ricordarti così,sul campo,con la tua passione e il tuo affetto per i tuoi figli calcistici,che avresti protetto sempre e comunque", scrive su Facebook. "Chi ti ha conosciuto non può non portare nel cuore il tuo spirito. Riposa in pace Luis,galantuomo dentro e fuori dal campo,persone come te sono rare,incontrarle da uno spessore in più alla propria vita".

"Ancora – scrive il portiere costernato – non posso credere a questa notizia,il dolore è troppo forte...Un abbraccio a tutti i cari colpiti da questo lutto... Mi mancherà terribilmente il tuo,” Ciao Frank le il Luis al telefono”. Ti ho voluto,ti voglio e vorrò sempre bene. Ciao amico mio".