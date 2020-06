Minimizzano su un incidente, denunciati due agenti della Polizia Malcantone est. E quel precedente...

MALCANTONE – Un nuovo caso scuote il corpo di polizia comunale Malcantone est. Stando a quanto riferito da Tio.ch, due agenti sono stati recentemente denunciati al Ministero pubblico per aver "minimizzato" un incidente verificatosi lo scorso 16 aprile in zona Crespera a Bioggio.

A far scattare la denuncia – scrive il portale – sono stati due poliziotti della Cantonale che transitavano casualmente nel luogo dell'incidente. Erano le 19:00, quando la pattuglia della Cantonale si è accorta che il rapporto redatto da due colleghi della Malcantone est non fosse completo ed esaustivo. Sono, infatti, stati omessi alcuni dettagli di rilievo come il fatto che il protagonista dell'incidente avesse bevuto prima di mettersi al voltante. Dettaglio che, inizialmente, non figurava nel rapporto.

Interpellato da Tio, il Ministero Pubblico ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Nel 2019, la Polizia Malcantone est e Ovest finirono nella bufera per favoreggiamento e abuso di autorità per fatti analoghi.