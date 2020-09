Un 72enne olandese muore dopo un incidente con l'e-bike. Strada chiusa fino alle 18.30

CAVIGLIANO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15 a Cavigliano vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 72enne ciclista olandese residente in Olanda, in sella a un'e-bike con targa, circolava sulla strada cantonale in direzione di Locarno.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo andando a cozzare contro il guardrail a destra della carreggiata, per poi terminare la sua corsa in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno nonché i soccorritori del Salva e della Rega, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 72enne a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino alle 18.30.

Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.