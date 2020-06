"Colpaccio" immobiliare: Artisa compra da UBS lo stabile Suglio a Manno

MANNO - Lo stabile Suglio, noto quale storico edificio di UBS, diverrà di proprietà del Gruppo Artisa a partire dal prossimo 1° luglio; il Gruppo elvetico ha, infatti, finalizzato le trattative per l’acquisizione dell’immobile a ridosso dello svincolo autostradale di Lugano Nord nel corso delle scorse settimane.

Con una superficie di oltre 20'000 mq, l’edificio realizzato nella seconda metà degli anni novanta su progetto degli architetti Schneebeli, Amman e Ruchat, continuerà ad ospitare le attività attualmente presenti nello stesso e si appresta ad ospitarne di nuove.

Il Gruppo Artisa, con sede a Zugo e filiali a Manno, Zurigo, Losanna, Francoforte e Milano rafforza, con questa importante acquisizione, il suo patrimonio immobiliare, integrando nel proprio portafoglio un’oggetto di grande pregio e qualità, sia costruttiva che architettonica.

Stefano Artioli, Presidente del gruppo Artisa commenta: “Ci tengo in primis a ringraziare UBS per la considerazione e la fiducia riposta nei nostri confronti. È fonte di grande orgoglio aver potuto concludere questa transazione con il nostro partner UBS, che resterà presente al Suglio in qualità di inquilino. La qualità dell’edificio, la posizione perfettamente collegata ed il potenziale di sviluppo anche nelle aree adiacenti rendono per noi strategica questa acquisizione. Crediamo molto nello sviluppo del comparto di Manno che, grazie alla sua posizione centrale e agli importanti progetti in ambito di mobilità in corso, ha il potenziale per diventare, ad esempio, il Polo Ticinese della ricerca e dell’innovazione, oltre che poter allargare gli attuali contenuti amministrativi, commerciali e formativi.”

Luca Pedrotti, Direttore Regionale UBS Ticino "Siamo lieti di confermare che UBS venderà la proprietà in Via Cantonale 18 a Manno (stabile Suglio) al Gruppo Artisa per la fine di giugno 2020, e molto soddisfatti di aver concluso l'accordo con un importante partner dalle origini locali e con un’operatività internazionale. La nostra presenza a Manno, presso lo stabile, è e rimane importante per UBS e per questo motivo continueremo ad essere presenti in qualità di inquilini. La nostra Filiale e UBS Solutions Center con il centro di competenza per l'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence) rimarranno quindi nella sede come finora. La vendita è pertanto una decisione immobiliare puramente strategica".