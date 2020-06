Rivera, si rovescia un bidone di soda caustica: un ferito

RIVERA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 9 a Rivera, presso un'azienda per la produzione di alimentari in via Vignascia, vi è stato un infortunio sul lavoro. Un autista di una ditta esterna, tramite muletto, ha dapprima scaricato dal camion una paletta con un tank di soda caustica.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso del successivo trasbordo all'interno del magazzino, la paletta si è rovesciata facendo cadere a terra il serbatoio, che si è aperto riversando al suolo circa 500 litri della sostanza, poi finita nelle canalizzazioni dell'azienda. Un operaio è stato raggiunto da alcuni schizzi riportando lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia del Vedeggio, i pompieri di Lugano e di Monteceneri, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché gli esperti della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio.

Dai controlli finota eseguiti, il riversamento dei liquidi non ha interessato l'esterno dell'azienda e non vi sono pericoli per la popolazione. Sono in corso le operazioni di recupero della soda caustica fuoriuscita e gli accertamenti per determinare un eventuale inquinamento.