Coronavirus, 88 nuovi casi in Svizzera nell'ultimo giorno

BERNA – I contagi in Svizzera continuano a salire. Con una lieve diminuzione rispetto agli ultimi giorni, ma continuano a salire. Sono 88 le nuove infezioni da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Svizzera (2 in Ticino ndr). Come riferisce il bollettino diramato dall'Ufficio federale della sanità pubblica anche nell'ultimo giorno non si sono registrati decessi. Il numero delle vittime rimane quindi fermo a quota 1'686 dall'inizio della pandemia.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 379.7 casi ogni 100’000 abitanti. Sono, invece, dieci i nuovi ricoveri.