Scontro auto-treno sul passaggio a livello, disagi per il traffico ferroviario

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 16 un 33enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese circolava in via Maraini a Lugano. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto bloccato nel passaggio a livello con via Basilea con le barriere chiuse.

In quel frangente, da sud, proveniva un treno passeggeri vuoto che è andato a collidere contro la vettura. Il conducente era già sceso dall'auto prima dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, della Polizia dei trasporti, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché gli addetti delle FFS.

Non vi sono feriti.

Il passaggio a livello rimarrà chiuso al traffico veicolare almeno fino alle 18. Il traffico ferroviario circola su un binario unico, a velocità ridotta, sul tratto interessato. Già in atto le deviazioni del caso.