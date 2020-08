A Minsk scontri e disordini dopo le elezioni. Arrestato anche uno svizzero, tenuto senza acqua e cibo per un giorno

MINSK – Continuano le proteste nel centro di Minsk, capitale bielorussa teatro di forti contestazioni dopo l’elezione del capo dello Stato uscente Aleksandr Lukashenko, in carica dal 1984. L’80% di preferenze ricevute da Lukashenko è considerato “un’invenzione che nulla ha a che vedere con la realtà”. L’opposizione ha invitato la popolazione a scendere in piazza e “non tacere”.

Durante gli scontri con la polizia, sarebbe state arrestate circa cinquemila persone e vi sarebbero un morto e una dozzina di feriti gravi. Tra le persone finite in manette – riporta il Blick – ci sarebbe anche un 20enne svizzero, prelevato lunedì notte e messo in una cella con altre 15 persone. Spazi ridottissimi e acqua e cibo vietati per un giorno.

Le autorità elvetiche hanno fatto sapere che “il giovane arrestato parla correttamente il russo e gode di buona salute”. Tuttavia, risulta difficile stabilire un contatto con il carcerato in quanto impedito dalle autorità bielorusse.