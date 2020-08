Saranno un po' diversi ma ci saranno. Nei campionati delle professioni in gara 18 giovani per la Svizzera Italiana

BERNA - Ogni anno i migliori apprendisti svizzeri si sfidano in giornate ricche di passione per la professione scelta e di sogni per il futuro, con interessanti scambi di competenze e di esperienze. Purtroppo i campionati svizzeri delle professioni centralizzati «SwissSkills 2020», in programma come grande evento a Berna, a causa della pandemia di Covid19 non potranno svolgersi nella loro forma originaria, tuttavia nelle prossime settimane e nei mesi autunnali, 29 associazioni professionali svolgeranno i propri campionati in ben 60 professioni.

A differenza degli «SwissSkills», in programma sulle superfici di Bernexpo, i nuovi «SwissSkills Championships» si svolgeranno in modo decentralizzato – su tutto il territorio elvetico. La maggior parte avranno luogo durante la «settimana SwissSkills» - dall’8 al 13 settembre 2020.

Grazie al format sostitutivo, realizzato con la collaborazione delle associazioni professionali e della Fondazione SwissSkills, viene garantito lo svolgimento dei campionati svizzeri delle professioni anche nel 2020. Nonostante le condizioni straordinarie, questo offrirà alla formazione professionale svizzera una vetrina di grande importanza per i giovani talenti nelle varie professioni. Sarà l’occasione per ogni giovane partecipante di dimostrare le proprie capacità e promuovere l’eccellenza professionale.

In totale circa 700 giovani professionisti, che si trovano normalmente nell’ultimo anno di formazione del loro apprendistato o lo hanno da poco concluso con successo, parteciperanno agli SwissSkills Championships 2020. I partecipanti sono stati selezionati dalle loro rispettive associazioni professionali per mezzo di procedure di qualificazione che variano a seconda della professione.

Questa volta a rappresentare la Svizzera Italiana ci saranno 18 giovani (clicca qui per scoprire i loro nomi).