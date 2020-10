Il Campus USI-SUPSI a Viganello non convince Schoenenberger: "Ennesimo non luogo"

VIGANELLO – La costruzione del Campus USI-SUPSI a Viganello non piace proprio al deputato dei Verdi Nicola Schoenenberger, che su Facebook non usa giri di parole per attaccare la Città di Lugano per "aver permesso la creazione di un ennesimo non luogo".

Per Schoenenberger si tratta di "un'altra occasione persa. Il Campus USI-SUPSI a Viganello è una montagna di cemento su una spianata di asfalto. In quel posto, al bordo del fiume, un tempo c'era la Campari e un filare di magnifici ippocastani, abbattuti nel 2015".

E sono tanti i cittadini che hanno approfittato del post del gran consigliere per esprimere il proprio parere sul Campus. "Lugano – scrive un utente del web – è sempre più triste. Tanti discorsi a favore dell'ambiente, ma restano parole al vento. Sempre meno verde, sempre più grigia, sempre più triste".