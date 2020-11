BRISSAGO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 19:35 è stato segnalato un incendio in un'abitazione di vacanza in via Borboniga a Brissago.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno interessato dapprima il tetto e poi tutta la casa causando danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Brissago che hanno domato le fiamme.

Non vi sono feriti.