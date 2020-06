Incendio in una palazzina di Losone: nessun ferito. Salvati dalle fiamme due cani e un gatto

LOSONE – La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco dopo le 09.10 a Losone in via ai Molini 31, in una palazzina di tre piani, si è sviluppato un incendio. Ad essere intaccato dalle fiamme è stato un appartamento al 3 piano, dove l'incendio si è circoscritto al bagno padronale.

Nei locali al momento dei fatti non c'era nessuno. L'inchiesta di polizia avviata dovrà chiarire l'esatta dinamica dei fatti e capire il punto esatto dove si sono sviluppate le fiamme. A titolo precauzionale 5 inquilini dello stabile sono stati evacuati, al momento sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico comunale per stabilire l'abitabilità nell'appartamento dove si è sviluppato l'incendio.

Dal terzo piano della palazzina, sono stati tratti in salvo due cani ed un gatto. Non si lamentano feriti. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti oltre alla Polizia cantonale il Corpo Civici Pompieri di Locarno e la Polizia comunale di Losone.