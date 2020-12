Pensionato ticinese trovato senza vita a Fortaleza. Probabile il delitto

FORTALEZA - Trovato senza vita, mani e piedi legati, imbavagliato. È la tragica fine di un 79enne pensionato ticinese, che ormai da 16 anni viveva a Fortaleza. L'uomo era conosciuto a livello politico per essere stato a due riprese (dal 1976 al 1984 e dal 1992 al 1996) Municipale di Caslano e consigliere comunale dello stesso comune (dal 1970 al 1972 e dal 1984 al 1988).

L'uomo viveva ormai da tempo in Brasile e pare sia morto per asfissia. Sul suo corpo, dalle prime indiscrezioni riportate dal Blick, non ci sono altri segni di violenza.

A trovare il corpo dell'anziano è stata la Polizia, dopo che la donna delle plizie l'aveva allertata quando lui non le aveva risposto. Il cadavere giaceva sul pavimento.

La sera prima, si sa, era uscito a cena con due persone, sulla cui identità per ora non si hanno maggiori informazioni.