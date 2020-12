Artisa Foundation dal cuore grande: 100mila franchi di donazione per i più bisognosi

LUGANO – C’è un regalo speciale sotto l’albero per le famiglie bisognose in Ticino in un anno in cui la pandemia ha stravolto la vita di tutti. Ma ci sono persone che più di tutte soffrono. E soffrono tanto. È a loro che Artisa Foundation indirizza il proprio regalo.

Un dono, una donazione

Il gruppo Artisa Foundation ha deciso di donare 100mila franchi a favore di entità locali che aiutano, tramite il loro lavoro, le persone bisognose. La cifra verrà suddivisa a favore di organizzazioni non profit che aiutano le famiglie a sostenere le spese vive, l’istruzione, gli alimenti e i costi d’affitto.

Gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo mail info@artisafoundation.org