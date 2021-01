Questa sera a Matrioska "Antipasto luganese"

MELIDE - Da lunedì è scattato in Svizzera il semi confinamento che ha coinvolto, oltre alle attività economiche già chiuse da dicembre, anche la maggioranza delle attività commerciali. Una nuova stretta che si inserisce su una curva dei contagi e delle ospedalizzazioni finalmente in ribasso.

Ma a preoccupare gli esperti è soprattutto la variante inglese che, in Ticino, si è manifestata con forza nel Mendrisiotto in una casa per anziani di Balerna e alle scuole Medie di Morbio. Un fatto che ha riportato sulla scena del dibattito pubblico l’opzione della chiusura degli istituti scolastici.

Mentre prosegue la campagna di vaccinazione, il ministro Manuele Bertoli oggi sulla Regione rilancia l’idea di un passaporto vaccinale. Uno strumento per consentire alle persone immunizzate di poter tornare alla vita sociale. E a livello politico si fa sempre più pressante la richiesta che anche in Ticino vengano introdotti test a tappeto.



Ma non solo di Covid vive l’attualità. A livello comunale si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali, rinviate la scorsa primavera a causa della pandemia. A Lugano fa discutere la discesa in campo di Filippo Lombardi, che ha dato la sua disponibilità a far parte della lista del PPD per il Municipio.



La principale Città del Cantone si prepara a una campagna elettorale serrata, con molti temi spinosi e gravidi di polemiche. Dal nuovo stadio di Cornaredo, al futuro dell’aeroporto, passando per l’eterna questione dei molinari. Naturalmente, sul piatto, vi è anche il bilancio di legislatura, una via Nassa con vetrine sempre più spoglie e lo spopolamento cittadino in atto da un po’ di tempo.



“Antipasto luganese” è il titolo della puntata di Matrioska in onda questa sera su TeleTicino, a partire dalle 19.30. Ospiti di Marco Bazzi saranno il sindaco di Lugano Marco Borradori, la candidata al Municipio e capogruppo PLR Karin Valenzano Rossi, il presidente della sezione cittadina del PS Raoul Ghisletta e l’ex senatore Filippo Lombardi.



Il dibattito sarà quindi l’occasione per un primo confronto in vista delle elezioni. Appuntamento quindi a questa sera a partire dalle ore 19.30 su TeleTicino.