Il boom del "Pacco Momò, esaurito in 4 ore

CHIASSO - Esauriti in circa 4 ore! Dopo la presentazione del pomeriggio, in serata il presidente del Carnevale Nebiopoli, Alessandro Gazzani, scrive un'altra email in redazione, per informare del boom incredibile dell'iniziativa "Pacco Momò".

"Teniamo ad informarvi che in circa 4 ore dal lancio del prodotto abbiamo piazzato tutti i pacchi. Pazzeschi sono i picchi di interazioni e visite dei social e soprattutto delle visite sulla nostra pagina web. Probabilmente se non avessimo fermato la vendita i pacchi venduti sarebbero stati notevolmente di più", si legge nel testo.

E per chi vuole ancora acquistare? "Probabilmente riusciremo, vista la grande mole di pacchi comandati, ad aumentare leggermente l'iniziale previsione di 300 pacchi di qualche decina di unità così da accontentare un numero maggiore di persone. Interessante il fatto che le comande siano arrivate un po' da tutto il Cantone". La voglia di Carnevale e di sostego al mercato locale, insomma, c'è e attraversa tutto il Ticino.