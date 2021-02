Con la pandemia i Corsi per adulti sbarcano sul web: tante novità nel programma online

BELLINZONA – Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica che il programma dei Corsi per adulti primavera 2021 sarà distribuito a tutti i fuochi domani, mercoledì 3 febbraio. L’attualità ha costretto, dall’autunno scorso, a sospendere tutti i corsi in presenza, ma la primavera porta sempre una promessa di rinascita e di rinnovo; anche i Corsi per adulti durante i mesi invernali si sono preparati a un grande cambiamento e si propongono a tutti gli affezionati corsisti in una nuova veste… online.

Dei 140 corsi a distanza in agenda, oltre un terzo sono novità: percorriamone alcune.

La contabilità è il primo ambito reinventato, passando “online” in gran parte già dallo scorso autunno. In primavera proponiamo un programma Super intensivo per il 1° anno, così come corsi di Preparazione all’esame del 2° e 3° anno.

In molti ci siamo avvicinati - o abbiamo approfondito – in questi ultimi mesi la tecnologia informatica. Ecco allora ad esempio la Differenze tra i mondi Apple e Microsoft, i Social network o ancora la Gestione di grandi quantità di dati con Excel.

I corsi di cultura generale si sono ispirati alla pandemia: Comunicazione e pandemia, Smart working, Stress shaping. E se ora abbiamo del tempo, Perché non scrivere un giallo? Anche l’arte e la creatività possono arrivare fino a casa, con la Pittura astratta per tutti o i Trucchi del trucco, che includono consigli su come acquistare cosmetici sul “web” ed essere pronte in 5 minuti. E cosa dire dei corsi di enogastronomia? Anche in questo ambito ci siamo reinventati e sarà possibile seguire un corso di Birre o di Sfumature del vino, direttamente dalla propria cucina. Ci sarà anche l’occasione per conoscere o perfezionare il Bon ton a tavola!

Pur restando lunghe ore chiusi in casa è possibile fare esercizio. Proponiamo a questo proposito corsi di Hiit e tabata, ideali per bruciare grassi, o per aiutarci a stare meglio e a rilassarci: Cibi per dormire meglio e Respiro senza Tempo.

La Lingua dei segni è l’unico corso di lingue che proponiamo a distanza, che ben si presta alla modalità “online”. Nel frattempo stiamo lavorando insieme ai docenti per un’offerta autunnale innovativa, che vorremmo proporre in modalità mista, tra corsi a distanza e corsi in presenza.

Anche i Corsi per adulti si sono impegnati in questi mesi nella formazione e accompagnamento dei docenti alla didattica a distanza. Il passaggio ai corsi “online” non è automatico; abbiamo dovuto tener conto degli equipaggiamenti tecnici, delle singole capacità didattiche dei quasi 400 docenti coinvolti e della possibilità di offrire un’assistenza tecnica, per citare solo alcune delle componenti in gioco.

I Corsi per adulti vogliono rimanere vicini alla popolazione, mantenendo viva un’offerta che continui a permettere a molte persone di arricchire il proprio percorso, questa volta… da casa, in attesa di poterci nuovamente incontrare di persona, speriamo già per i corsi del prossimo autunno.