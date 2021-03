Altro giorno, altro ricorso per la gestione di Lugano-Airport

LUGANO – Altro giorno, altro ricorso. Non tutti hanno digerito la scelta del Municipio di Lugano riguardo a Lugano Airport. In particolare, la società Northern Lights AG annuncia tramite l'avvocato Tuto Rossi di aver inoltrato ricorso in quanto "non soddisfatta della scelta di privilegiare altri offerenti".

I gruppi rimasti in corsa, lo ricordiamo, sono la cordata di Artioli e il gruppo "Amici dell'aeroporto". Nel suo ricorso – che segue quello dal gruppo indiano Skn Haryana City Gas Distributition, la Northern Lights AG lamenta "la violazione delle regole concernenti appalti applicabili nella fattispecie. Auspica che le sue capacità in materia, riconosciute da operatori del settore pubblico e privato, possano venir prese in considerazione nella nuova procedura".