Genestrerio, bambino cade da un muretto in bici: gravi le ferite

GENESTRERIO – La Polizia cantonale comunica che oggi, verso le 15:30, a Genestrerio nei pressi della chiesa, vi è stato un infortunio. In base a una prima ricostruzione, un bambino di 10 anni cittadino svizzero domiciliato nella regione si trovava a circolare in sella ad una bicicletta.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, il giovane è caduto da un muretto da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, il SAM e la REGA. Gli stessi hanno quindi provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il ragazzo avrebbe riportato delle ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita.