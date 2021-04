Incendio a Ascona, quattro evacuati e ingenti danni alla merce del negozio da cui è scaturito il rogo

ASCONA - La Polizia cantonale comunica che ieri poco prima delle 22.30 ad Ascona in via Borgo, è scoppiato un incendio in un negozio di abbigliamento e di veicoli elettrici a due ruote per cause che l'inchiesta dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona, della Polizia della città di Locarno nonché i pompieri di Locarno (con 7 veicoli e 18 uomini).

Sono stati evacuati a titolo precauzionale 4 inquilini. Non vi sono feriti. Ingenti per contro i danni al negozio e alla merce in vendita.