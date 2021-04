Incendio boschivo nel Malcantone. La Polizia: "Tenete chiuse le finestre"

MALCANTONE – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12 tra Bedano e Arosio, sotto la zona Prato Grande, è scoppiato un incendio per cause che l'inchiesta dovrà stabilire. Rogo che ha intaccato il bosco e a causa del forte vento si è propagato velocemente. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone est, della Polizia del Vedeggio nonché i pompieri di Lugano e di montagna di Mendrisio e Novaggio, coadiuvati da elicotteri, per lo spegnimento delle fiamme.

Nessuno al momento è stato evacuato dalla propria abitazione e non vi sono feriti. La coltre di fumo si sta spostando principalmente verso l'abitato di Arosio e i residenti sono invitati a chiudere porte e finestre nonché a spegnere la ventilazione o l'aria condizionata.