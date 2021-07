Tragedia in montagna, uomo precipita per alcune decine di metri e muore. Salva la compagna

OSOGNA - La Polizia cantonale comunica che il 15.07.2021 poco prima delle 15.30 in zona Alpe Pianvèdri, in Val d'Osogna, vi è stato un grave infortunio in montagna.

In base a una prima ricostruzione, un 53enne cittadino germanico residente nel Canton Argovia, stava effettuando un'escursione con la propria compagna ad un'altitudine di circa 2'000 metri. Per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, è rimasto vittima di una caduta, precipitando per diverse decine di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che hanno tratto in salvo la compagna di escursione, illesa. A causa delle cattive condizioni metereologiche, della zona impervia e dell'oscurità, il recupero della salma è avvenuto nel corso della mattinata odierna.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.