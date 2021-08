Tragedia sfiorata a Moscia. Massi sulla strada e rocce pericolanti: disagi al traffico

MOSCIA – Ennesima tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a causa di uno smottamento fra la galleria di Cantonaccio e Porto Ronco (zona Moscia), all'altezza di Casa Eranos. Fortissimi disagi al traffico continuano a registrarsi da ieri sera e in base a quanto raccolto dalla nostra redazione la situazione sembra non potersi normalizzare prima di alcuni giorni.

La situazione risulta problematica a causa di alcuni massi instabili a monte. Un masso è piombato sotto la strada e ha distrutto un capannone accanto a Casa Eranos. Sul posto, stamane, è giunta un'impresa per rimuovere i massi e iniziare a sbancare le rocce pericolanti. Tutto, ovviamente, in presenza del geologo cantonale, giunto sul posto per gli accertamenti e valutazioni del caso.

La strada cantonale è stata chiusa e il traffico temporaneamente deviato verso l'abitato di Ronco sopra Ascona, provocando lunghe code e disagi a residenti, frontalieri e turisti di Ferragosto.